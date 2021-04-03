В Петербурге почтят память погибших в теракте в метро

В Петербурге вспоминают жертв теракта на синей ветке метро, который произошел 3 апреля 2017 года. Тогда при взрыве на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" погибли 15 человек, более сотни получили травмы.

В четвертую годовщину со дня трагедии в Троице-Измайловском соборе прошла панихида. А на доске на станции метро "Технологический институт", куда приехал поврежденный после взрыва поезд, в течение дня пассажиры возлагают цветы.

Напомним, взрывное устройство сработало на перегоне. Его привел в действие смертник. Машинист смог довести состав до платформы. Это позволило избежать большего числа жертв. Пассажиры, которые в это время ждали поезд на станции, вместе с сотрудниками подземки помогали выносить раненных.

Впоследствии выяснилось, что в тот день был предотвращен еще один теракт - террористы заложили бомбу на станции "Площадь Восстания".

В конце 2019 года в Петербурге были осуждены 11 человек, которых признали виновными в организации теракта.