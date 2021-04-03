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03.04.2021 09:56
Рубрика: Общество

Сбербанк опроверг выводы о начале третьей волны коронавируса

Текст: Евгений Гайва

Выводы некоторых СМИ о якобы спрогнозированной Сбербанком третьей волне заболеваемости коронавирусом в России не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе банка.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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'Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта "СберИндекс". Они показывают сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно", - заявили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сбербанк спрогнозировал рост числа выявленных случаев заражений коронавирусом к 15 апреля. Эти данные были интерпретированы как начало третьей волны COVID-19 в России.

Общество Здоровье Компании Финансы Сбербанк Пандемия коронавируса COVID-19

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