СМИ: Главный тренер "Краснодара" Мусаев подал в отставку

Решение об отставке Мусаева было принято после сегодняшнего поражения от "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура чемпионата России. После возобновления сезона краснодарцы проиграли в шести из восьми встреч во всех турнирах. Команда вылетела из Лиги Европы и Кубка страны, а в Премьер-лиге опустилась на десятое место.

Мусаев возглавил "быков" в 2018 году. При нем клуб дважды завоевал бронзовые медали первенства России и дебютировал в основной сетке Лиги чемпионов. Вероятно, место Мусаева в "Краснодаре" займет экс-рулевой ЦСКА Виктор Гончаренко.