В Брюсселе задержали 100 человек из-за первоапрельской шутки

На требование полиции разойтись, молодежь оказывала активное сопротивление, в разных частях парка вспыхивали потасовки. По предварительной информации, ранения получили несколько десятков человек, в том числе сотрудники полиции. Сейчас парк блокирован стражами порядка, его зачистка продолжается.

Все это происходит в условиях третьей волны пандемии коронавируса в стране и в нарушение действующего в Бельгии с октября карантина, который был в очередной раз ужесточен 26 марта. По существующим правилам, на улице нельзя собираться группами более четырех человек.

Заболеваемость COVID-19 с начала марта выросла в Бельгии в 2,5 раза и вплотную приближается к 5 тысячам новых случаев в сутки, что является очень высоким показателем для страны с населением в 11,5 миллиона человек, передает ТАСС.