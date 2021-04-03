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03.04.2021 10:13
Рубрика: В мире

В Брюсселе задержали 100 человек из-за первоапрельской шутки

Текст: Александр Саможнев
Более 100 участников беспорядков задержаны в Брюсселе, после того как полиция взяла ситуацию под контроль, сообщает телеканал VRT. В городском парке после первоапрельской шутки о проведении концерта, которая разошлась по соцсетям, собрались свыше 5 тысяч человек.

На требование полиции разойтись, молодежь оказывала активное сопротивление, в разных частях парка вспыхивали потасовки. По предварительной информации, ранения получили несколько десятков человек, в том числе сотрудники полиции. Сейчас парк блокирован стражами порядка, его зачистка продолжается.

Фото: Mauro PIMENTEL / AFP
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Все это происходит в условиях третьей волны пандемии коронавируса в стране и в нарушение действующего в Бельгии с октября карантина, который был в очередной раз ужесточен 26 марта. По существующим правилам, на улице нельзя собираться группами более четырех человек.

Заболеваемость COVID-19 с начала марта выросла в Бельгии в 2,5 раза и вплотную приближается к 5 тысячам новых случаев в сутки, что является очень высоким показателем для страны с населением в 11,5 миллиона человек, передает ТАСС.

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