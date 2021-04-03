В Грузии потребовали наказать осквернивших памятник Грибоедову

"Национальный конгресс славянских народов Грузии" потребовал возбудить уголовное дело в отношении лиц, осквернивших в центре Тбилиси памятник русскому поэту Александру Грибоедову.

"Подобные действия вандалов тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость Грибоедова в истории Грузии", - подчеркивается в письме, адресованном генпрокурору республики Ираклию Шотадзе.

Напомним, первого апреля неизвестные написали на постаменте памятника антироссийские лозунги и оскорбления в адрес Владимира Познера. Многие жители Грузии в Facebook осудили действия злоумышленников. Добавим, что Грибоедов похоронен на тбилисской горе Мтацминда в пантеоне выдающихся деятелей Грузии.