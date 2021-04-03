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Рубрика: В мире

В США фермер нашел во дворе обломок ракеты Falcon 9

Фрагмент одной из ступеней ракеты Falcon 9 упал на территории фермы в штате Вашингтон. Владелец участка заявил, что кусок железа оставил "четырехдюймовую вмятину в почве". В компании SpaceX подтвердили, что обломок, похоже, действительно принадлежит им, и отправили сотрудников забрать его.

Фото: SPACEX / AFP
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Многие жители штата Вашингтон 26 марта могли наблюдать свечение в небе. По мнению экспертов, это сгорали в плотных слоях атмосферы части второй ступени ракеты Falcon 9, которая выводила на орбиту 60 микроспутников Starlink.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл заявил, что следит за деятельностью SpaceX. "Немного странно, что вторая ступень ракеты не сошла с орбиты под контролем специалистов. Похоже, что-то пошло не так. Часть ракеты вошла в атмосферу не в том месте и не в то время. Но SpaceX ничего об этом не сказали", - цитирует Макдауэлла ТАСС.

В мире США Общество Космос

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