Володин: Необходимо поставить вопрос об исключении Украины из Совета Европы

Парламентские ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ (ПА ОБСЕ) должны потребовать объяснений от руководства Украины в связи с гибелью ребенка в Донбассе, необходимо также обсудить вариант исключения этой страны из Совета Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

После применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок, ранения получила женщина, сообщили ранее в милиции ДНР.

Володин отметил, что об этой трагедии не пишут европейские СМИ, не последовало заявлений Европарламента и Госдепа США, а также МИД европейских государств. "Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом", - констатировал парламентарий.

Жизнь малыша оборвали - и получается, это, как пишет Володин, "произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств".

"Что это? Двойные стандарты? Нет. Куда хуже", - считает спикер.

Он также раскритиковал поведение Владимира Зеленского: "Погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принес соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся".

"Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и давал себе отчет, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался, - считает председатель ГД. - Но для него нынешняя должность - это роль".

Он назвал украинского лидера "всего лишь актером, который привык играть по чужому сценарию".

Вячеслав Володин призвал ПА ОБСЕ и ПАСЕ дать этому оценку и потребовать объяснений от руководства Украины. "Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы, - добавил спикер. - Только в этом случае будет меньше смертей, безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают такие решения".