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03.04.2021 17:22
Рубрика: В мире

Все застрявшие из-за контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал

Текст: Александр Саможнев

Последнее 61-е судно прошло через Суэцкий канал в субботу после того, как контейнеровоз Ever Given заблокировал движение с обеих сторон на шесть дней на одном из крупнейших в мире торговых маршрутов, сообщает Управления Суэцкого канала (SCA).

Фото: AFP
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Ожидается, что отставание в судоходстве будет устранено, при этом 85 судов должны пройти через водный путь. В их число войдет последнее 61-е судно из более чем 400, стоявших в очереди. Председатель SCA Усама Рабие уточнил, что расследование причин схождения контейнеровоза на мель должно завершиться в ближайшее время. "Расследование идет хорошо и займет еще два дня, после чего мы объявим его результаты", - цитирует портал finance.yahoo.com чиновника.

В минувшие выходные 14 буксиров вытащили Ever Given во время прилива. Это позволило руководству канала сообщить, что Суэцкий канал начал работать на полную мощность и круглосуточно. В результате инцидента 422 судна застряли в Средиземном и Красном морях. Японские владельцы контейнеровоза Shoei Kisen Kaisha или тайваньская компания Evergreen Marine Corp, зафрахтовавшая судно, должны будут выплатить компенсацию. Деньги покроют расходы на спасательную операцию, транзитные сборы, а также простой Суэцкого канала.

В четверг Рабие объявил, что Египет ждет компенсацию в размере более 1 миллиарда долларов. Он предупредил, что судно и его груз на сумму около 3,5 миллиарда долларов не будут допущены к выезду из страны, если вопрос будет передан в суд.

В мире Африка Египет Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

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