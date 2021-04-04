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29-летняя актриса "Доктора Кто" умерла из-за невыявленной эпилепсии

Новости
    04.04.2021, 14:01
Текст:   Олег Усков

Актриса из сериала "Доктор Кто" Амия Лоундес скончалась из-за невыявленной эпилепсии - девушке был поставлен неверный диагноз. Об этом пишет The Sun.

Трагедия произошла еще в прошлом году, во время первой самоизоляции, но известно об этом стало лишь сейчас.

Как передает издание, со ссылкой на результаты расследования инцидента, девушка потеряла сознание, упала, забилась в конвульсиях и умерла на заднем дворе дома своих родителей.

При этом ранее невролог не смог диагностировать у актрисы эпилепсию, несмотря на то, что она уже перенесла два припадка, последний из которых - за несколько недель до смерти, говорит коронер.

Опустошенная горем семья Амии рассказала СМИ: девушка понятия не имела, что недуг может быть смертельным.

Со слов матери несчастной, первый припадок у ее дочери случился в 2018 году.

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