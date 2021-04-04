ЦСКА и "Тамбов" установили рекорд по количеству пенальти в игре РПЛ

Матч между "Тамбовом" и ЦСКА стал историческим для российской Премьер-лиги (РПЛ). Напомним, победу в нем с минимальным счетом одержали армейцы (2:1).

Арбитр Виталий Мешков назначил в этой встрече четыре пенальти: один в ворота "красно-синих", который реализовал Артем Архипов, три - в пользу ЦСКА (Никола Влашич из двух попыток реализовал одну, Саломон Рондон вывел гостей вперед).

Четыре пенальти - рекордный показатель для РПЛ. Больше одиннадцатиметровых было назначено лишь в поединке "Ротора" с "Черноморцем" в 1999 году (пять пенальти). Но тогда чемпионат страны назывался "Высший дивизион".