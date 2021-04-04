ЦСКА обыграл "Тамбов" в первом матче при Оличе

ЦСКА победил на выезде "Тамбов" со счетом 2:1. Это был первый матч для "армейцев" при новом главном тренере Ивице Оличе.

Приглашение хорвата вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов. Кто-то сетовал на отсутствие у Олича опыта самостоятельной работы, кто-то считал, что в той ситуации, в которой оказалась команда, ей нужен опытный наставник. Как бы то ни было, в концовке сезона "красно-синие" именно с Оличем постараются решить задачу по выходу в Лигу чемпионов.

Матч с "Тамбовом", который не так давно мог прекратить существование из-за финансовых проблем, казалось, не должен был доставить гостям много проблем. Однако тамбовчане бились и заставили армейских болельщиков понервничать.

Уже в первом тайме команды обменялись голами с пенальти: у "Тамбова" отличился Артем Архипов, у ЦСКА - Никола Влашич. Во второй половине москвичи вышли вперед благодаря голу Саломона Рондона. Как и два предыдущих автора забитых мячей, венесуэлец отправил мяч в сетку с одиннадцатиметровой отметки. Армейцы могли забить и третий гол, но Влашич не реализовал ещё один пенальти. Как итог - 1:2.

Обыграв "Тамбов", ЦСКА сравнялся с "Локомотивом" (по 43 очка), который идет на третьей строчке.