ЦСКА обыграл "Тамбов" в первом матче при Оличе

Новости

"Годзилла против Конга" стоит незыблемо во главе кинопроката 19:48
ЦСКА и "Тамбов" установили рекорд по количеству пенальти в игре РПЛ 19:32
Футболист молодежной команды "Знамени Труда" умер на поле 19:30
Зеленский утвердил санкции против Россотрудничества 18:58
Трое военных погибли, 12 ранены при взрыве близ Кабула 18:49
В Лондоне арестовали 107 участников протестов против закона о полиции 18:28
Объявлены стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на матч РПЛ 18:03
Видео: Под Калугой сгорела пригородная электричка 17:24
Калужский полицейский застрелил мужчину, взявшего в заложники мать 17:14
Мумии египетских фараонов перевезли в новый музей 17:05
МИД: Наращивание оборонного бюджета НАТО ведет к гонке вооружений 16:50
В ЛНР мирный житель подорвался на украинском взрывном устройстве 16:34
В России стартовала акция "Десять тысяч шагов к жизни" 16:18
"Урал" обыграл на своем поле "Арсенал" 15:54
Появилось видео из операционной горящего кардиоцентра в Благовещенске 15:27
При взрыве на окраине Тбилиси погибла женщина 15:03
Володин предупредил о тяжелых последствиях риторики Киева 14:46
В России появится Единый реестр видов контроля 14:27
Стало известно, когда в Москве можно будет поменять автошины 14:24
В Кирове во время соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса 14:22
Путин проведет совещание по выполнению Послания 14:21
29-летняя актриса "Доктора Кто" умерла из-за невыявленной эпилепсии 14:01
Звезда "Ворониных" Станислав Дужников госпитализирован с COVID 13:55
Синоптики назвали дату начала настоящей весны в Москве 13:49
В Болгарии проходят выборы в парламент 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
04.04.2021 18:33
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Тамбов" в первом матче при Оличе

Текст: Артур Нанян
ЦСКА победил на выезде "Тамбов" со счетом 2:1. Это был первый матч для "армейцев" при новом главном тренере Ивице Оличе.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Приглашение хорвата вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов. Кто-то сетовал на отсутствие у Олича опыта самостоятельной работы, кто-то считал, что в той ситуации, в которой оказалась команда, ей нужен опытный наставник. Как бы то ни было, в концовке сезона "красно-синие" именно с Оличем постараются решить задачу по выходу в Лигу чемпионов.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Объявлены стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на матч РПЛ

Матч с "Тамбовом", который не так давно мог прекратить существование из-за финансовых проблем, казалось, не должен был доставить гостям много проблем. Однако тамбовчане бились и заставили армейских болельщиков понервничать.

Уже в первом тайме команды обменялись голами с пенальти: у "Тамбова" отличился Артем Архипов, у ЦСКА - Никола Влашич. Во второй половине москвичи вышли вперед благодаря голу Саломона Рондона. Как и два предыдущих автора забитых мячей, венесуэлец отправил мяч в сетку с одиннадцатиметровой отметки. Армейцы могли забить и третий гол, но Влашич не реализовал ещё один пенальти. Как итог - 1:2.

Обыграв "Тамбов", ЦСКА сравнялся с "Локомотивом" (по 43 очка), который идет на третьей строчке.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Тамбов" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Путин проведет совещание по выполнению Послания
Володин предупредил о тяжелых последствиях риторики Киева
В России появится Единый реестр видов контроля
Появилась новая схема обмана клиентов банков
Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19
Чем запомнились лучшие выступления фигуристов на ЧМ-2021
Дмитрий Булыкин: Сборная показала хороший футбол