Футболисты "Челси" устроили драку на тренировке

Игроки лондонского "Челси" Антонио Рюдигер и Кепа Аррисабалага подрались на воскресной тренировке команды, сообщает Telegraph.

Рюдигер был отстранен от занятия и отправился в раздевалку после того, как устроил перепалку из-за неаккуратного подката под испанского голкипера. Однако, как стало известно СМИ, немецкий защитник уже принес извинения Кепе.

Также сообщается, что сегодняшняя тренировка "Челси" проходила в раскаленной атмосфере. Возможно, одна из причин - крупное домашнее поражение от "Вест Бромвича" (2:5) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Что примечательно, в этой встрече Рюдигер и Кепа остались на скамейке запасных.