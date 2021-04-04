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Рубрика: Спорт

Футболисты "Челси" устроили драку на тренировке

Текст: Артур Нанян

Игроки лондонского "Челси" Антонио Рюдигер и Кепа Аррисабалага подрались на воскресной тренировке команды, сообщает Telegraph.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Рюдигер был отстранен от занятия и отправился в раздевалку после того, как устроил перепалку из-за неаккуратного подката под испанского голкипера. Однако, как стало известно СМИ, немецкий защитник уже принес извинения Кепе.

Также сообщается, что сегодняшняя тренировка "Челси" проходила в раскаленной атмосфере. Возможно, одна из причин - крупное домашнее поражение от "Вест Бромвича" (2:5) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Что примечательно, в этой встрече Рюдигер и Кепа остались на скамейке запасных.

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