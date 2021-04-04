Отдых туристам не будут портить протекающие крыши или засорившиеся туалеты в гостевых домах, а их владельцы смогут легально принимать гостей, зарабатывать и укреплять свою репутацию. Все действующие в России гостевые дома должны будут пройти классификацию.

Их внесут в единый федеральный реестр. Тем самым будет стандартизировано качество предоставляемых услуг, и этот сектор бизнеса по размещению гостей станет прозрачным для государства и туристов. О предполагаемых нововведениях сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Изменения, по ее словам, планируется внести в закон об основах туристской деятельности. В документе пропишут само понятие гостевых домов, которое сейчас вообще отсутствует в законодательстве. Также будут описаны услуги по приему и размещению гостей. Проходить обязательную классификацию гостевые дома будут с привлечением аккредитованных организаций. Федеральный реестр гостевых домов в итоге дополнит существующий реестр классифицированных средств размещения. Проработать вопрос о легализации гостевых домов поручил председатель правительства России Михаил Мишустин. К 1 июля Ростуризм, минэкономразвития, минфин и Роспотребнадзор должны представить предложения.

Все гостиницы, работающие в России, уже прошли классификацию и включены в реестр. Но туристов принимают и в так называемых гостевых домах.

Особенность этих коллективных средств размещения в том, что владелец проживает на той же территории, где размещают туристов. При этом сам гостевой дом является и жилым домом одновременно. В действующем законодательстве такое не предусмотрено, отсюда возникают коллизии, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Если считать гостевой дом частным жильем, получится, что владелец незаконно размещает гостей. Вопрос не только в необходимости правильно зарегистрировать бизнес. Противоречия возникают в различных областях. Например, никто не контролирует пожарную или санитарно-эпидемиологическую безопасность на территории такого частного дома, где останавливается масса незнакомых людей. К тому же гостевым может быть и простой одноэтажный дом, и многоэтажное строение, скорее похожее на настоящую гостиницу.

Сейчас, если признать гостевой дом гостиницей, все помещения станут нежилыми, а владелец лишится жилища

Но если признать гостевой дом гостиницей, тогда и помещения должны быть признаны нежилыми. В этом случае получается, что владелец лишится своего жилища, отмечает Барзыкин. Кроме того, дом может быть построен на земле, выделенной изначально под индивидуальное жилищное строительство. Это значит, что гостиница построена незаконно.

Просто закрыть гостевые дома нецелесообразно. В России не хватает коллективных средств размещения. По некоторым оценкам, в стране насчитывается около 13 тысяч действующих гостевых домов, примерно столько же, сколько официально зарегистрированных гостиниц.

К тому же многие туристы выбирают для проживания на курортах гостевые дома как более доступный вариант. Совокупный оборот в этой теневой части рынка услуг по размещению гостей может составлять около 7 млрд рублей в год. При этом качество услуг также никем не контролируется. Так что необходимо ввести гостевые дома в правовое поле как можно быстрее, считают эксперты.

Между тем

Премьер-министр Михаил Мишустин исключил из правил предоставления гостиничных услуг требование нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу. Теперь от несовершеннолетнего при заселении потребуется только письменное согласие одного из законных представителей, составленное в свободной форме.

Непродолжительные детские поездки - туры выходного дня, загородные экскурсии - часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса, отметили в правительстве.

Подготовил Владимир Кузьмин