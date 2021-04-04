Какие ошибки водителей заставляют автомобиль ржаветь

Достаточно часто владелец после покупки своей "ласточки" хочет защитить ее кузов от внешних воздействий. Для этого он, как сейчас модно, проводит антикоррозийную обработку кузова.
Причем нередко, чтобы сэкономить, он отправляется в "гаражный" сервис или покупает необходимые химикаты и проводит обработку самостоятельно. Между тем, совершить плачевные ошибки при таком раскладе проще простого.
Дело в том, что перед антикоррозийной обработкой кузов необходимо подготовить. Антикор должен ложиться на чистое, очищенное от ржавчины, обезжиренное и загрунтованное в местах бывшей коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под полимером кузовной металл будет ржаветь, а защитное покрытие быстро отстанет.
И, кстати, мойка перед нанесением антикора должна быть нестандартной. Автомобиль подвешивается на подъемнике, либо поднимается на домкратах, после чего демонтируются пластиковые элементы - подкрылки и пыльники моторного отсека, а также металлическая защита картера двигателя, трансмиссии и топливной системы. Только после этого производится мойка под давлением и с использованием шампуней. К слову, такую процедуру имеет смысл проделывать после каждого зимнего сезона, чтобы смыть с труднодоступных мест днища и колесных арок следы едких дорожных реагентов.
Что будет, если проигнорировать эти рекомендации и нанести, скажем, вибродемпфирующую мастику на не подготовленные по вышеописанной методе колесные арки? Если в кузовных полостях осталась грязь и реагенты, то после нанесения "защитного колпака" кузов начнет ржаветь под ним ускоренными темпами. За несколько лет проблемный участок вполне может спровоцировать сквозную коррозию кузова к удивлению "заботливого" хозяина.
Кроме того, не следует использовать для борьбы с коррозией битум, отработанное масло, поскольку под таким слоем может возникнуть парниковый эффект, который неизбежно приведет к отслаиванию лакокрасочного покрытия. Совершают и такую ошибку - чтобы сделать антикоррозионное средство более жидким, используют растворитель. В этом случае материал будет ровнее ложиться на обрабатываемую поверхность, но хуже к ней прилипать и держаться. Со временем на таких участках появятся трещины, а мастика начнет отваливаться.
А вот еще один сценарий, когда владелец своими руками ускоряет коррозийный процесс своего автомобиля. Появление ржавчины в районе днища вполне может спровоцировать установка нештатной защиты. Чаще всего таким "бронированием" злоупотребляют джиперы, стремясь защитить автомобиль от контактов с ухабами проселка. Из-за самопальных элементов защиты накладок, прикрывающих картер двигателя, узлы трансмиссии и подвески в подкапотном пространстве нередко нарушается воздушный обмен, да и смыть те же реагенты и грязь после "активностей" на "оффроуде" становится гораздо сложнее. В результате, защищая одно, "подставляем" другое. Так что рекомендация здесь очевидна - устанавливайте только сертифицированную защиту и предварительно готовьте кузов - мойка и удаление ржавчины перед процедурой установки - это программа минимум.
Еще стремительнее начинают ржаветь автомобили, которые владельцы оклеивают виниловой пленкой, которая может быть более бюджетной виниловой или более дорогой полиуретановой. Оклеивание производится по разным причинам - в рамках подготовки машины к работе в корпоративных парках и такси до желания скрыть под пленкой царапины, сколы и прочие изъяны ЛКП.
Перед оклейкой мало подготовить кузов (мойка, сушка, обезжиривание, обработка кузова специальным составом). Кроме того, должен соблюдаться температурный режим. Плюс - необходимо чистое помещение (иначе под пленку может забиться пыль, грязь, песчинки и т.д). Словом, обычный гараж для таких работ не подходит. Не рекомендуется также клеить пленку на кустарно окрашенные поверхности, так как велик шанс, что это спровоцирует процесс коррозии, а при последующем снятии пленки она сойдет вместе с лаком или краской.
Наконец, многие владельцы и сервисмены совершают ошибки при сезонной обработке автомобиля воском. Дело в том, что восковая защита эффективна в случае, если она наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности. Кроме того, использование при восковании слишком большого количества воды или полироли приводит к тому, что средство теряет эффективность.