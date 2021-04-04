Популярность каршеринга растет, несмотря на пандемию. Объем услуг предприятий по прокату, включая каршеринг, за год (февраль 2021-го к февралю 2020-го) прибавил 7%. Это единственный вид деятельности в сфере бытовых услуг, показавший серьезный рост, по данным Росстата.

Из сервиса для единичных поездок каршеринг постепенно переходит в разряд транспорта, которым люди пользуются каждый день. Вслед за этим меняются и тарифы. Вместо поминутной оплаты каршеринговые компании делают ставку на проездные, абонементы и подписки.

За время существования в России каршеринг нарастил внушительную аудиторию. Им пользуются более миллиона человек, отмечает Максим Меженков, директор по развитию "Мой автопрокат". Наиболее популярен каршеринг в городах-миллионниках и южных регионах, где его в основном используют путешественни-ки.

Спрос на услуги каршеринга повысился сразу после объявления локдауна. Выручка на одну машину выросла на 60% в сравнении с уровнем до COVID-19. Хорошие показатели связаны в первую очередь с увеличением загрузки автомобилей и длины поездок, отметили в пресс-службе BelkaCar.

Большое количество людей берут машину в аренду по случаю: 44% ездят на вокзал и в аэропорт, 38% в бары и рестораны, откуда не уедешь за рулем, 23% перевозят на арендованной машине вещи, по данным "Яндекс.Драйв".

Пользователи каршеринга, использующие поминутную оплату, могут выбирать автомобили разных компаний. Это не удобно сервисам, которым приходится конкурировать друг с другом буквально в пределах одного перекрестка. Поэтому они начали переходить на "закрепляющие" клиентов тарифы. "Тарифная политика каршеринговых операторов стремится в сторону модели подписок - абонентская плата за длительное или пакетное использование. Поминутная аренда, с которой все начиналось, перестает быть привлекательной как для операторов, так и для пользователей из-за растущих цен", - считает Лилия Маркова, глава "Газпромбанк ­Автолизинг". Постепенно растет срок действия абонементов и подписок. Ассортимент долгосрочных тарифов, который сейчас в основном состоит из почасовых и суточных, расширяется за месячных и даже годовых.

К примеру, в абонемент на месяц от YouDrive заложены ежедневные поездки на 30 или 60 минут. Самым долгосрочным форматом сотрудничества является подписка, которая предполагает аренду автомобиля с обслуживанием со стороны каршеринговой компании. Она может быть оформлена на срок 1-18 месяцев. Подписку уже предложили "Яндекс.Драйв" и BelkaCar. Если короткие поездки обходятся в среднем в 7 рублей за минуту, суточная аренда в 3000 рублей, то подписка на месяц начинается от 19 тыс. Растут и средние чеки на поездки, по итогам 2020 года - на 31% у "Делимобиль", на 30% у BelkaCar и на 22% у YouDrive, по данным Tinkoff Data.