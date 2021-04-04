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04.04.2021 12:38
Рубрика: Власть

Косачев: Трагедию юго-востока Украины можно было остановить еще в 2014 году

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Министры иностранных дел Франции и Германии высказались вчера поздно вечером по ситуации на Юго-Востоке Украины. Вот цитата: "Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Внешне - нейтрально. Но при этом две шпильки в российскую сторону (передвижения войск и международно-признанные границы) и ни одной - в украинскую. Хотя именно вчера, кстати, тоже впервые с июля 2020 года, произошел украинский обстрел территории ДНР и погиб 6-летний ребенок. Но об этом ни слова…

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Собственно говоря, территориальная целостность Украины (если не иметь ввиду Крым, разумеется) - это общий подход всех участников Нормандского формата. Вопрос - как этого добиться. И до тех пор, пока отмалчиваются западники, Киев будет читать такую позицию умолчания как карт-бланш на военную операцию, на восстановление территориальной целостности силой. Позиция же России - никакой силы, только прямой диалог между конфликтующими сторонами. Этого нет в заявлении двух министров, и в этом смысле оно не имеет добавленной стоимости, а только подливает масла в огонь конфликта.

А теперь еще несколько слов о масле в огонь. Несправедливо подзабытая, но от этого не менее трагичная история начала десятилетней войны в Югославии. Напомню, что тогда именно Германия 19 декабря 1991 года, а затем и весь Евросоюз с той же Францией 15 января 1992 года признали односторонне провозглашенную независимость Хорватии и Словении. Которую на тот момент не признавали ни Югославия как федерация, ни Сербия как ее главная составляющая часть (в этом - принципиальное отличие от распада СССР, когда суверенитет союзных республик до их международного признания признал если не СССР, то хотя бы Россия).

А затем между югославскими республиками и внутри многих из них началась страшная гражданская война, в ходе которой погибло не менее 200 тысяч человек и еще до 2 миллионов стали беженцами. Какую роль в этом сыграли односторонние действия Германии и Евросоюза (кстати, не поддержанные на тот момент ни США, ни Великобританией) - вопрос, не имеющий однозначного ответа. На мой взгляд - сыграли, причем самую деструктивную, поскольку войну они если не спровоцировали, то как минимум не предотвратили (вот вам еще одно принципиальное отличие от России, которая в сравнимых ситуациях предотвратила как минимум три войны, признав в 2008 году независимость Южной Осетии и Абхазии, а в 2014 - приняв в свой состав Крым).

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Тогда, в 1991 году, наша страна была, увы, занята собственными проблемами и не отреагировала должным образом. Иначе, возможно, не было бы и бомбардировок Белграда и Косово натовцами в 1999 году. Но это сослагательно. А вот что не сослагательно - так это последствия нынешней позиции Германии и Франции по Юго-Востоку, когда они акцентируют необходимость выполнения Минских соглашений только Россией (?), выводят из под какой-либо критики Украину и игнорируют жителей Юго-Востока.

Вот это по-настоящему чревато. И дело здесь не только в лицемерности подходов западников (Хорватии, Словении и Косово - можно, Южной Осетии, Абхазии, Крыму - ни в коем случае). Дело в том, что на Юго-Востоке Украины уже семь лет гибнут люди. Трагедию Югославии, начавшуюся в декабре 1991 года после внешнего признания независимости Хорватии и Словении, удалось остановить через 10 лет. Трагедию Юго-Востока можно было бы остановить еще в 2014 году, если бы европейцы выдержали данные тогдашнему президенту Украины гарантии соблюдения конституции, отказались признать госпереворот или хотя бы потребовали от новых властей Украины безукоснительного соблюдения в отношении всех без исключения ее граждан наших общих европейских ценностей, где права людей, в том числе гуманитарные, но в равной степени социальные, экономические и политические - на первом месте.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

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