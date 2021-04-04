Минпросвещения: Школы не должны требовать лишних справок при приеме в 1 класс

Так он ответил на реплику ведущего о том, что в регионах уже были случаи, когда школы требовали с родителей подтвердить родство детей специальной справкой. Напомним, в российских школах официально стартовал прием детей в первые классы по новым правилам. Теперь по закону первоклашка гарантированно сможет попасть в ту же школу, где уже учатся его братья и сестры.
- Каждый из детей вписан в паспорт родителей - раз. И второе - документ о совместном проживании: регистрация или выписка из домовой книги, - рассказал Евгений Семченко. - Обращаясь ко всем коллегам из системы образования: не нужно проявлять лишних инициатив и требовать от родителей какое-то гигантское количество справок.
По его словам, новый порядок приема в 1 класс готовился на основе принципов открытости и справедливости. Он решает огромное количество проблем, с которыми родители сталкивались в прошлые годы.
Сейчас прием детей в первый класс российских школ идет в два этапа. Первый - с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа. Директор школы издает приказ в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений.
Второй этап - для детей, не проживающих на закрепленной территории: прием заявлений начинается 6 июля и идет до момента заполнения свободных мест. Но не позднее 5 сентября.
Какие документы потребуются для зачисления в первый класс?
- - Паспорт или иной документ, подтверждающий личность.
- - Свидетельство о рождении ребенка.
- - Документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (на первом этапе).
Кроме того, в отдельных случаях могут понадобиться:
- - Документ, подтверждающий льготу (если она есть).
- - Документы, подтверждающие ваше законное право представителя ребенка (например, решение органа опеки).
- - Разрешение комиссии о приеме в первый класс образовательной организации ребенка возрастом менее шести с половиной лет или более восьми лет.
- - Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
- - Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.