Новый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro: стоит ли он своих денег

Компания Chery, которая всерьез претендует на лидерство в китайском сегменте, недавно представила в России очередную новинку. Семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro стал самой дорогой моделью Chery на нашем рынке.

Восьмое чудо света

В России стартовали продажи семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro, который стал новым флагманом марки. Новинка представляет собой улучшенную версию Tiggo 8 - с более современным дизайном и богатым оснащением.

"Прошка" построена на той же платформе T1X, что и обычная "восьмерка", поэтому колесная база и габариты у них одинаковые с той лишь разницей, что благодаря измененному экстерьеру длина новинки на 22 мм больше. Учитывая, что Tiggo 8 появился у нас только год назад, обе этих модели, как и в Китае, будут продаваться параллельно.

Как считает начальник отдела розничных продаж АвтоСпецЦентр Chery Сергей Бояркин, появление Tiggo 8 Pro на российском рынке обеспечит компании рост на 30% к текущим продажам и увеличит общую узнаваемость бренда, что позволит Chery уверенно войти в топ-10 лидеров российского авторынка уже в середине 2021 года.

"Мировой опыт последних лет показывает, что засилье кроссоверов в модельном ряду существенно укрепляет позиции бренда на рынке. "Обычный" Tiggo 8 позиционируется как бюджетная версия при схожих размерах. Проводя напрашивающуюся аналогию со смартфонами, приставка Pro добавляет производительности и премиальности. Однако этим целям уже служит суббренд CheryExeed, поэтому неискушенный покупатель рискует запутаться в этом "кроссоверном безумии", - рассуждает руководитель проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антон Серков.

В ожидании полного привода

Фото: Пресс-служба Chery.

На сегодняшний день Chery Tiggo 8 Pro предлагается в одной условной комплектации Prestige по цене от 1 999 900 рублей. При этом для модели доступны дополнительные пакеты оснащения SpeedLine (200 тыс. руб.) и DreamLine (350 тыс. руб.), которые отличаются от базовой версии не только набором опций, но и двигателями.

Так, автомобиль в "престижном" исполнении оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 170 л.с. в паре с вариатором. А вот с пакетами SpeedLine или DreamLine новый Tiggo 8 Pro получает более мощный и динамичный турбомотор 1.6 TGDI, развивающий 186 л.с. и сочетающийся с 7-ступенчатой преселективной роботизированной трансмиссией. Разгон до "сотни" у такого Tiggo 8 Pro занимает всего 8,9 секунд. Кроме того, к концу года Chery обещает привезти в Россию полноприводную версию модели.

По мнению Сергея Бояркина, основой продаж будут Chery Tiggo 8 Pro с пакетами SpeedLine и DreamLine, которые подкупают клиента мощным экономичным двигателем и современным "роботом", а также беспрецедентной 7-летней гарантией. Полноприводная версия будет предположительно на 100 тысяч дороже, а ее доля в общих продажах Tiggo 8 Pro составит порядка 25-30%.

А вот Антон Серкин полагает, что основные продажи Tiggo 8 Pro возьмет на себя именно 2,0-литровая версия. Она укладывается в психологические 2 млн рублей, а доплачивать за панорамную крышу и больший дисплей в этом сегменте готовы не все. А вот за полный привод - вполне, но спрос на эту модификацию будет зависеть от итоговой стоимости. Если эта опция добавит к ценнику не более 100-150 тыс. рублей, конкурентоспособность Tiggo 8 Pro станет ощутимо выше.

Китайская угроза

Фото: Пресс-служба Chery.

В числе основных конкурентов новинки в компании Chery называют Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan. Однако почти все эти модели предлагают дизельный двигатель и полный привод, который для Tiggo 8 Pro пока недоступен.

Как отмечает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, основное преимущество кроссовера Chery Tiggo 8 Pro перед конкурентами - стоимость. В комплектации Prestige цена новинки составляет от 2 млн рублей, в то время, когда прайсы на Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander в примерных версиях начинаются от 2,2 миллиона. При этом по сравнению с ними новинка от Chery представляет собой более технически оснащенную модель.

Так, по словам эксперта, в Kia Sorento, например, отсутствуют третий ряд сидений, передние датчики парковки, системы автоматической старта/остановки мотора и мониторинга слепых зон, которые есть у Chery Tiggo 8 Pro. В Nissan X-Trail не предусмотрены дистанционный запуск двигателя и цифровая приборная панель (12.3 дюйма), а в Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, помимо отсутствия многих опций, установленных в новом китайском кроссовере, даже цвет окраски кузова "металлик" доступен только за дополнительную плату.

"Козыри Tiggo 8 Pro очевидны: как и для большинства "китайцев", он предлагает больше оснащения, чем конкуренты, а с более мощным мотором - уникальную 7-летнюю гарантию. Этот смелый шаг призван переломить стереотип недоверия покупателей к турбомоторам и роботизированным трансмиссиям. К недостаткам новинки можно отнести отсутствие полного привода и позиционирование в качестве флагманского двигателя объемом 1,6 л", - резюмирует Антон Серков.