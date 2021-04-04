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04.04.2021 14:21
Рубрика: Власть

Путин проведет совещание по выполнению Послания

Текст: Кира Латухина

На следующей неделе президент запланировал совещание о ходе реализации Послания Федеральному собранию. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Напомним, что Владимир Путин выступил с ежегодной программной речью 15 января 2020 года в центральном выставочном зале "Манеж". Дату Послания этого года пока не объявляли, но подготовка к нему уже началась.

Из международных встреч на следующей неделе президент России пообщается с армянским премьер-министром. Они встретятся 7 апреля. Ранее эту информацию подтверждал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, запланирован ряд встреч внутреннего характера.

Власть Работа власти Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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