Путин проведет совещание по выполнению Послания

На следующей неделе президент запланировал совещание о ходе реализации Послания Федеральному собранию. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Напомним, что Владимир Путин выступил с ежегодной программной речью 15 января 2020 года в центральном выставочном зале "Манеж". Дату Послания этого года пока не объявляли, но подготовка к нему уже началась.

Из международных встреч на следующей неделе президент России пообщается с армянским премьер-министром. Они встретятся 7 апреля. Ранее эту информацию подтверждал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, запланирован ряд встреч внутреннего характера.