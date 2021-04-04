Ему нельзя покидать место жительства с 8 вечера до 8 утра, общаться с кем-то по интернету, а также почте и телеграфу и, конечно, запрещено управлять транспортными средствами. Столь мягкая мера уже вызвала возмущение. А само происшествие породило массу вопросов, в том числе к тому, как у нас обеспечивается безопасность на дорогах.

Напомним, что он управлял машиной, регистрационный учет которой был прекращен уже три месяца. За это время камеры более 400 раз фиксировали этот автомобиль за превышение скорости. Из которых 23 превышения были более чем на 80 км/ч. И это в столице.

Кроме того, блогер "прославился" на всю страну своими скандальными видеороликами, в которых он злостно нарушает Правила дорожного движения, создает аварийные ситуации. А в одном из них таранит машину ДПС. Правда, этот ролик был постановочным. И собирает за это лайки, которые прекрасно монетизируются в деньги при 4 миллионах подписчиков. А они, по сути, своими лайками поощряют такое поведение блогера. И вот он докатился до тяжелой аварии.

Так почему же такому злостному нарушителю избрана столь мягкая мера пресечения? Да потому, что статья, по которой возбуждено уголовное дело, не считается тяжкой. Нарушение правил по неосторожности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Ключевое слово - "неосторожность". Хотя вся деятельность блогера показывает, что шел он к этому уверенной и твердой походкой. Рано или поздно это должно было закончиться аварией.

Как вообще могло получиться, что злостный нарушитель, с кучей штрафов и подложными номерами, как ранее заявлял дептранс столицы, ездил по Москве? По словам члена Ассоциации юристов России Артема Коростелева, подложные номера не фиксируются камерами. Для того чтобы выявить нарушителей, необходимо настроить камеры таким образом, чтобы они распознавали подложные номера на автомобилях, а также фиксировали самого водителя. Тем самым можно будет точно определить нарушителя. Но на сегодняшний день в ГИБДД нет таких камер и оборудования.

Как выяснилось позже, не было подложных номеров. Были номера, объявленные в розыск в связи с прекращением регистрации автомобиля. Но, видимо, искали их плохо. И этому тоже есть объяснение. Только в Москве по нарушениям, выявленным камерами, выносится более 80 тысяч штрафов в сутки. А сколько постановлений отправляется в корзину - вообще сложно представить. В корзину они идут по той причине, что камера, например, не смогла распознать номер. Или номер числится за умершим человеком. Или учет машины прекращен. До инспектора такие материалы даже не доходят.

С машинами, принадлежащими умершим, научились бороться. Но тем, кто рулит машиной, учет которой прекращен, ничего не грозит пока инспектор на дороге его не остановит. Да и тут, трудно будет что-то предъявить. Доказать, что это он столько раз нарушил правила, сложно, тем более если машина принадлежит, как в данной ситуации, вообще другому лицу. Остается выписать штраф 500 рублей за управление незарегистрированным автомобилем и снять номера, если они в розыске.

То есть это ДТП, по сути, системное. И получается, что система пока способна только выписывать штрафы, а пресекать деятельность лихачей на дороге она не в состоянии. Это могли бы делать инспекторы, но их количество сильно сократили, понадеявшись на эффективность камер.

По словам председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, это ДТП показало несколько моментов. Первое, если бы на Садовом кольце было разделительное ограждение, подобной аварии не было бы. Так же как и аварии с актером Михаилом Ефремовым. Второе, у нас отсутствует ответственность за агрессивное вождение.

- Мы вносили соответствующий законопроект, но он "завис" во втором чтении, - говорит депутат. - Необходимо также вводить ответственность за систематическое нарушение правил. Поведение этого блогера показывает, до чего доводят вседозволенность и безнаказанность - дорога такого не прощает.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил создать в ГИБДД специальное подразделение, "мониторящее соцсети и берущее на заметку тех, кто не только хулиганит на дорогах, но и выкладывает эти видео в соцсети. Дальше - дело техники".

Остаются еще вопросы к тем 4 миллионам подписчиков блогера, которые поощряли его поведение и своими лайками, приносящими деньги, толкали на новые подвиги. Неужели история с Михаилом Ефремовым таких не учит? Или поржали, лайкнули и разошлись? Диван - не дорога, он все прощает.