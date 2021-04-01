По факту ДТП на Садовом кольце возбуждено уголовное дело

Напомним, что ДТП произошло в 11.40 часов по адресу Смоленская площадь д.13/21 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В результате серьезно пострадала женщина-водитель, которая сейчас находится в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей до двух лет заключения за нарушение правил, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее департамент транспорта столицы сообщал, что за автомобилем, которым управлял блогер, числится 566 штрафов. При этом с января на нем совершенно более 400 превышений скоростного режима. Но штрафы не выписывались по той причине, что автомобиль был снят с учета и ездил с подложными номерами. Среди этих нарушений превышение скорости более чем на 80 км/ч фигурирует 23 раза. Регистрационный учет машины был прекращен предыдущим собственником автомобиля в январе этого года. Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником этой машины. Доказать, что все нарушения совершенны именно им, будет очень сложно.

По всей видимости, новый собственник сознательно не регистрировал автомобиль. А предыдущий собственник прекратил учет, чтобы не получать за нового все эти штрафы.