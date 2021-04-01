Водитель Volkswagen попала в реанимацию после ДТП на Садовом кольце

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей в аварии на Садовом кольце женщины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Она была за рулем Volkswagen, когда выскочившая из тоннеля Audi врезалась в четыре машины на встречной полосе. По предварительным данным, женщина - единственная пострадавшая в ДТП. Как уточнили представители ЦОДД, экстренные службы завершили работу на месте аварии, разбитые машины убраны с проезжей части, движение восстанавливается.

Ранее дептранс заявил, что направил обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против предполагаемого виновника аварии на Audi. В ведомстве считают, что его нужно изолировать от общества на время расследования: за его машиной числится более 400 нарушений ПДД. Причем штрафы по ним не выписаны, так как владелец ездил с подложными номерами.