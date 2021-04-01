Устроивший массовое ДТП на Садовом кольце блогер был трезв

В крови предполагаемого виновника массовой аварии с участием пяти автомобилей на Новинском бульваре в Москве алкоголя не обнаружено, сообщает ТАСС, со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Предположительно за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу перед въездом в тоннель под Новым Арбатом находился блогер Эдвард Бил, известный по скандальным пранкам. В любом ДТП с пострадавшими медосвидетельствование водителя проводится обязательно. Но в данном случае оно дало отрицательный результат на алкоголь, хотя по видеозаписи с места аварии видно, что машина совершает очень странный маневр. Под "не справился с управлением" его подвести сложно.

Ранее стало известно, что автомобиль Audi, выехавший на встречную полосу был снят с учета и ездил по подложным номерам. С января он совершил более 400 нарушений скоростного режима. Но привлечь к ответственности автовладельца было невозможно.

Примечательно, что снять с учета автомобиль сейчас можно либо для утилизации, либо для вывоза за границу. Других оснований не предусмотрено. Сейчас прокуратура займется проверкой, по каким причинам этот автомобиль был снят с учета.

В департаменте транспорта столицы считают, что этого водителя необходимо арестовать, и подготовили материалы для прокуратуры, с просьбой возбудить уголовное дело.

Понятно, что уголовное дело будет возбуждено по причине нарушения правил, повлекшего причинение тяжких повреждений одному человеку - женщина, управлявшая одной из машин, в которую врезался блогер, в реанимации.

Однако за управление автомобилем с подложными номерами уголовной ответственности не предусмотрено. Только административная. Согласно разъяснениям Верховного суда, за это можно привлечь по уголовной статье, если, используя такие номера, человек надеялся скрыться после совершения преступления или планировал совершить преступление.