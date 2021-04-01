Новости

Устроивший массовое ДТП на Садовом кольце блогер был трезв 17:44
Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси 17:32
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 17:09
Виновник массового ДТП в центре Москвы не является собственником Audi 17:09
Пожар в Бронницах потушен 17:04
В Калининградской области спрогнозировали загрузку отелей летом на 100% 17:04
Видео: В Екатеринбурге появился робот-помощник хирурга 16:55
В Сеть слили эксклюзивный трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 16:45
Роскомнадзор потребовал удалить рекламу вакансий наркокурьеров в Instagram 16:42
Австрийский канцлер выступил за покупку вакцины "Спутник V" 16:38
В подмосковных Бронницах загорелось производственное здание 16:12
Владелец Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией без суда 16:08
В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей 16:05
Генпрокурор Краснов наградил медалью обозревателя "Российской газеты" 16:02
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии "зеленую" энергетику 16:01
В Госдуме оценили претензии Госдепа к условиям содержания Навального 16:00
Мурашко допустил использование препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации 15:58
Pfizer и BioNTech снизили эффективность своей вакцины 15:56
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19 15:46
Discord добавил в приложение аналог "комнат" из Clubhouse 15:38
Водитель Volkswagen попала в реанимацию после ДТП на Садовом кольце 15:35
Видео: Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета 15:35
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 15:27
Россия и Туркмения обсудили перспективы военного сотрудничества 15:23
В Швеции пересмотрят график вакцинации от коронавируса 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 17:44
Рубрика: Происшествия

Устроивший массовое ДТП на Садовом кольце блогер был трезв

Текст: Владимир Баршев

В крови предполагаемого виновника массовой аварии с участием пяти автомобилей на Новинском бульваре в Москве алкоголя не обнаружено, сообщает ТАСС, со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Песков рассказал подробности ДТП с его служебной машиной

Предположительно за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу перед въездом в тоннель под Новым Арбатом находился блогер Эдвард Бил, известный по скандальным пранкам. В любом ДТП с пострадавшими медосвидетельствование водителя проводится обязательно. Но в данном случае оно дало отрицательный результат на алкоголь, хотя по видеозаписи с места аварии видно, что машина совершает очень странный маневр. Под "не справился с управлением" его подвести сложно.

Ранее стало известно, что автомобиль Audi, выехавший на встречную полосу был снят с учета и ездил по подложным номерам. С января он совершил более 400 нарушений скоростного режима. Но привлечь к ответственности автовладельца было невозможно.

Примечательно, что снять с учета автомобиль сейчас можно либо для утилизации, либо для вывоза за границу. Других оснований не предусмотрено. Сейчас прокуратура займется проверкой, по каким причинам этот автомобиль был снят с учета.

В департаменте транспорта столицы считают, что этого водителя необходимо арестовать, и подготовили материалы для прокуратуры, с просьбой возбудить уголовное дело.

На Кубани сотрудница полиции насмерть сбила ребенка

Понятно, что уголовное дело будет возбуждено по причине нарушения правил, повлекшего причинение тяжких повреждений одному человеку - женщина, управлявшая одной из машин, в которую врезался блогер, в реанимации.

Однако за управление автомобилем с подложными номерами уголовной ответственности не предусмотрено. Только административная. Согласно разъяснениям Верховного суда, за это можно привлечь по уголовной статье, если, используя такие номера, человек надеялся скрыться после совершения преступления или планировал совершить преступление.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей
Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал