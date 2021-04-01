Виновник массового ДТП в центре Москвы не является собственником Audi

Элитный Audi, попавший в массовое ДТП, на Садовом кольце давно снят с учета. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД столицы по итогам предварительной проверки по факту крупной аварии.

Установлено, что предыдущий владелец снял Audi с учета еще в январе этого года. Предполагаемый виновник аварии на Садовом не является собственником иномарки, отметили в главке. По факту произошедшего ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ДТП водитель Volkswagen находится в реанимации в тяжелом состоянии. Дептранс призвал возбудить уголовное дело и заключить виновника под арест.