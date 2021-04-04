Стало известно, когда в Москве можно будет поменять автошины

В Москве в следующие выходные ощутимо потеплеет, а погода в целом станет ясной и стабильной - днем воздух будет прогреваться до 9-14 градусов тепла, обойдется без осадков, а облака поредеют. Благодаря этому можно будет говорить и об "автомобильной" весне.

Об этом рассказали в центре погоды "Фобос". Там отметили, что начало стабильной теплой погоды позволит автомобилистам планировать замену автошин в столице на летний вариант именно на 10-11 апреля.

Напомним, отправной точкой для замены шин на летние считается установление среднесуточной температуры на уровне плюс 5 градусов. Именно при такой и более теплой погоде летние покрышки ведут себя корректно.