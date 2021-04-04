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04.04.2021 11:10
Рубрика: Происшествия

На Сахалине предположительно нашли тело пропавшего в марте водолаза

Текст: Владимир Таюрский

Экипаж буксира "Свитцер Сахалин" в воскресенье обнаружил в море неподалеку от порта Пригородное и поднял на борт тело мужчины. Предположительно, погибший - водолаз-любитель, пропавший в заливе Анива 28 марта.

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- Нашли тело, сейчас судно с ним идет к берегу. А вот тот это водолаз или нет, сказать пока не можем, хотя, предположительно, он. Будет проведено опознание, тогда о чем-то можно будет говорить определенно, - сообщили "РГ" по телефону в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска.

28 марта трое водолазов-любителей ныряли в Корсаковском районе в заливе Анива. После очередного погружения двое дайверов поднялись на поверхность, а третий исчез. Его искали спасатели МЧС, профессиональные водолазы, сотрудники полиции, но до сей поры безуспешно. Возможно, экипаж буксира "Свитцер Сахалин" нашел тело именно этого человека.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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