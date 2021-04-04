На Вятке после ЧП с обрушением проверят крыши всех спортивных объектов

В Кировской области после обрушения кровли в манеже "Вересники" проверят крыши всех спортивных объектов. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Игорь Васильев.

- Дал поручение всем ответственным органам провести детальную проверку произошедшего. Главное, что пострадавших среди детей и взрослых, которые в этот момент находились на соревнованиях, нет. Учитывая снежную зиму и частые перепады температур этой весной, также поручил провести проверку кровель всех спортивных объектов региона, - написал Васильев.

Он также добавил, что детали произошедшего в ближайшее время обсудят с собственником здания ООО "Газпром Инвестгазификация", у которого правительство области арендует манеж.

Напомним, происшествие в спортивном комплексе "Вересники" произошло сегодня. Во время соревнований у здания частично обрушилась крыша. По предварительной информации причиной тому стал скопившейся на ней снег. По факту происшествия начали проверку СК и прокуратура, выясняются обстоятельства произошедшего.