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04.04.2021 13:20
Рубрика: Власть

Сенатор дал оценку ультиматуму Кравчука на переговорах по Донбассу

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кравчук мог высказать свое личное мнение по переговорщику от ДНР. Но не стоит забывать, что каждая сторона сама определяет состав своей делегации. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя ДНР Майю Пирогову.

- Видимо она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик" - предположил сенатор.

Он считает, что Кравчук не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость. Таким отношением к участникам переговорного процесса украинские политики сами разрушаю свою страну.

Украинские власти в 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР. Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года.

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