"Спартак" обыграл "Ростов" в гостях впервые с 2013 года

Новости

Вильфанд рассказал, каким регионам угрожает летняя засуха 04.04.2021
РФС выразил соболезнования в связи со смертью игрока "Знамени труда" 04.04.2021
Тедеско сравнил Соболева с Робертом Левандовски 04.04.2021
Футболисты "Челси" устроили драку на тренировке 04.04.2021
В "Знамени труда" назвали причину смерти 18-летнего футболиста 04.04.2021
Кирилл утвердил лишение сана протодиакона Кураева, но ввел мораторий 04.04.2021
Скончался бывший гендиректор "КАМАЗа" Николай Бех 04.04.2021
Во Франции избили и ограбили экс-владельца Adidas и ФК "Марсель" 04.04.2021
ЦСКА победил СКА во второй игре полуфинала Кубка Гагарина 04.04.2021
После первого тайма счет в матче "Ростов" - "Спартак" - 2:2 04.04.2021
"Годзилла против Конга" стоит незыблемо во главе кинопроката 04.04.2021
ЦСКА и "Тамбов" установили рекорд по количеству пенальти в игре РПЛ 04.04.2021
Футболист молодежной команды "Знамя Труда" умер на поле 04.04.2021
Зеленский утвердил санкции против Россотрудничества 04.04.2021
Трое военных погибли, 12 ранены при взрыве близ Кабула 04.04.2021
В Лондоне арестовали 107 участников протестов против закона о полиции 04.04.2021
Объявлены стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на матч РПЛ 04.04.2021
Видео: Под Калугой сгорела пригородная электричка 04.04.2021
Калужский полицейский застрелил мужчину, взявшего в заложники мать 04.04.2021
Мумии египетских фараонов перевезли в новый музей 04.04.2021
МИД: Наращивание оборонного бюджета НАТО ведет к гонке вооружений 04.04.2021
В ЛНР мирный житель подорвался на украинском взрывном устройстве 04.04.2021
В России стартовала акция "Десять тысяч шагов к жизни" 04.04.2021
"Урал" обыграл на своем поле "Арсенал" 04.04.2021
Появилось видео из операционной горящего кардиоцентра в Благовещенске 04.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
04.04.2021 23:12
Рубрика: Спорт

"Спартак" держит след

"Красно-белые" обыграли в гостях "Ростов" и продолжают погоню за лидирующим "Зенитом"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 71(8422)
В понедельник матчем в Петербурге между местным "Зенитом" и "Химками" завершится 24-й тур российской Премьер-лиги. Лидеру чемпионата необходимо побеждать, чтобы сохранить отрыв от "Спартака", одолевшего накануне в гостях "Ростов" - 3:2.
Матч "Ростова" и "Спартака", как и ожидалось, получился зрелищным и богатым на голы. Фото: Эрик Романенко / ТАСС Матч "Ростова" и "Спартака", как и ожидалось, получился зрелищным и богатым на голы. Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Матч "Ростова" и "Спартака", как и ожидалось, получился зрелищным и богатым на голы. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Перед паузой на игры сборных "Спартак" набрал отличную форму, выиграв три матча подряд с общей разницей 13:3. Чтобы продлить эту серию, "красно-белым" нужно было обыграть вчера "Ростов". Задача нетривиальная хотя бы потому, что спартаковцы в последний раз побеждали на Дону в декабре аж 2013 года. Причем главным тренером "красно-белых" тогда был нынешний наставник ростовчан Валерий Карпин.

Фото: РИА Новости
Тренеры "Краснодара" и "Уфы" ушли в отставку после крупных поражений

С первых минут на "Ростов-Арене" пошла обоюдоострая игра. И поначалу успешнее в ней был "Спартак". На 23-й минуте Виктор Мозес финтами избавился от опекуна и пробил в ближний угол от голкипера хозяев Сергея Песьякова. Справедливости ради отметим, что вратаря подвел рикошет от одного из партнеров по команде.

Впрочем, "Ростов" моментально отыгрался. Павел Маслов пытался прервать прострел, но вместо этого переправил мяч в свои ворота: спартаковец отметился автоголом уже во втором матче кряду. Окрыленные успехом, хозяева через пять минут забили еще: отличился Георгий Махатадзе после ошибки бразильца Айртона. И все же "Спартак" успел отыграться еще до перерыва. Подоспело алаверды от ростовской обороны в виде срезки норвежца Хайтама Алеесами, которой воспользовался Александр Соболев - 2:2.

Второй тайм снова начался под диктовку "Спартака". Серия гостевых атак вылилась в точный удар головой Соболева после подачи слева - 3:2. Этот гол оказался победным. У команд еще были шансы забить, но счет на табло не изменился.

Между тем второй эшелон погони за "Зенитом" не дремлет. Остальные три столичных клуба тоже одержали победы. "Локомотив" одолел в Волгограде "Ротор" - 2:0, продлив серию из выигранных матчей кряду до пяти. ЦСКА не без труда справился на выезде с "Тамбовом" - 2:1. Первая победа армейцев под руководством Ивицы Олича получилась волевой. Что еще интересно: все три гола были забиты с пенальти. А всего в этой игре судья назначил четыре 11-метровых: один в пользу "Тамбова" и три в пользу армейцев. Но лидер ЦСКА Никола Влашич, реализовав первую свою попытку, вторую запорол. Третий пенальти забивал уже Саломон Рондон.

Наконец, "Динамо" разгромило "Уфу" - 4:0, что побудило главного тренера проигравших Рашида Рахимова подать в отставку. Но тут все логично: у команды шесть поражений в семи последних матчах и место в зоне вылета.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Тедеско сравнил Соболева с Робертом Левандовски

Рахимов - не единственный тренер, освободивший свой пост в 24-м туре. "Краснодар" умудрился на своем поле пропустить пять безответных мячей от грозненского "Ахмата". После этого в отставку ушел рулевой "быков" Мурад Мусаев. Безусловно, этот специалист оставил свой след в истории клуба. Две "бронзы" чемпионата России, выход в плей-офф Лиги Европы и в групповой этап Лиги чемпионов - все это было при Мусаеве. Но сейчас у "Краснодара" шесть поражений в восьми матчах после зимнего перерыва и полная потеря контроля над ситуацией со стороны тренерского штаба, что подтвердил и сам Мусаев. Самое интересное, что клуб не собирался увольнять тренера. Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг после поражения южан от "Спартака" 1:6 в 21-м туре выдал Мусаеву полный кредит доверия: мол, даже если команда проиграет все оставшиеся матчи, перестановок все равно не будет.

"Спартак" обыграл "Ростов" в гостях впервые с 2013 года

За этим заявлением угадывается непонимание клуба, в каком направлении ему двигаться дальше. Кроме того, вероятно, Мусаев своей лояльностью абсолютно устраивал владельца "Краснодара" Сергея Галицкого, который, как известно, любит, когда с ним соглашаются. Любопытно, подойдет ли под этот критерий Виктор Гончаренко, совсем недавно ушедший из ЦСКА: говорят, что именно белорус - один из основных кандидатов на вакантный пост.

Статистика

"Ротор" - "Локомотив" - 0:2

Голы: Крыховяк, 21, Жемалетдинов, 79.

"Краснодар" - "Ахмат" - 0:5

Голы: Харин, 5, Семенов, 49, Бериша, 51, 68, Ионов, 90+3 - автогол.

"Рубин" - "Сочи" - 1:0

Гол: Кварацхелия, 71.

"Динамо" - "Уфа" - 4:0

Голы: Лесовой, 10, Тюкавин, 27, Нойштедтер, 52, Комличенко, 61 - пенальти.

"Урал" - "Арсенал" - 2:0

Голы: Погребняк, 13, Гаджимурадов, 85.

"Тамбов" - ЦСКА - 1:2

Голы: Архипов, 16 - пенальти - Влашич, 26 - пенальти, Рондон, 52 - пенальти.

"Ростов" - "Спартак" - 2:3

Голы: Маслов, 28 - автогол, Махатадзе, 32 - Мозес, 23, Соболев, 44, 57.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Путин проведет совещание по выполнению Послания
Володин предупредил о тяжелых последствиях риторики Киева
В России появится Единый реестр видов контроля
Появилась новая схема обмана клиентов банков
Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19
Чем запомнились лучшие выступления фигуристов на ЧМ-2021
Дмитрий Булыкин: Сборная показала хороший футбол