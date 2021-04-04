"Спартак" обыграл "Ростов" в гостях впервые с 2013 года

Перед паузой на игры сборных "Спартак" набрал отличную форму, выиграв три матча подряд с общей разницей 13:3. Чтобы продлить эту серию, "красно-белым" нужно было обыграть вчера "Ростов". Задача нетривиальная хотя бы потому, что спартаковцы в последний раз побеждали на Дону в декабре аж 2013 года. Причем главным тренером "красно-белых" тогда был нынешний наставник ростовчан Валерий Карпин.

С первых минут на "Ростов-Арене" пошла обоюдоострая игра. И поначалу успешнее в ней был "Спартак". На 23-й минуте Виктор Мозес финтами избавился от опекуна и пробил в ближний угол от голкипера хозяев Сергея Песьякова. Справедливости ради отметим, что вратаря подвел рикошет от одного из партнеров по команде.

Впрочем, "Ростов" моментально отыгрался. Павел Маслов пытался прервать прострел, но вместо этого переправил мяч в свои ворота: спартаковец отметился автоголом уже во втором матче кряду. Окрыленные успехом, хозяева через пять минут забили еще: отличился Георгий Махатадзе после ошибки бразильца Айртона. И все же "Спартак" успел отыграться еще до перерыва. Подоспело алаверды от ростовской обороны в виде срезки норвежца Хайтама Алеесами, которой воспользовался Александр Соболев - 2:2.

Второй тайм снова начался под диктовку "Спартака". Серия гостевых атак вылилась в точный удар головой Соболева после подачи слева - 3:2. Этот гол оказался победным. У команд еще были шансы забить, но счет на табло не изменился.

Между тем второй эшелон погони за "Зенитом" не дремлет. Остальные три столичных клуба тоже одержали победы. "Локомотив" одолел в Волгограде "Ротор" - 2:0, продлив серию из выигранных матчей кряду до пяти. ЦСКА не без труда справился на выезде с "Тамбовом" - 2:1. Первая победа армейцев под руководством Ивицы Олича получилась волевой. Что еще интересно: все три гола были забиты с пенальти. А всего в этой игре судья назначил четыре 11-метровых: один в пользу "Тамбова" и три в пользу армейцев. Но лидер ЦСКА Никола Влашич, реализовав первую свою попытку, вторую запорол. Третий пенальти забивал уже Саломон Рондон.

Наконец, "Динамо" разгромило "Уфу" - 4:0, что побудило главного тренера проигравших Рашида Рахимова подать в отставку. Но тут все логично: у команды шесть поражений в семи последних матчах и место в зоне вылета.

Рахимов - не единственный тренер, освободивший свой пост в 24-м туре. "Краснодар" умудрился на своем поле пропустить пять безответных мячей от грозненского "Ахмата". После этого в отставку ушел рулевой "быков" Мурад Мусаев. Безусловно, этот специалист оставил свой след в истории клуба. Две "бронзы" чемпионата России, выход в плей-офф Лиги Европы и в групповой этап Лиги чемпионов - все это было при Мусаеве. Но сейчас у "Краснодара" шесть поражений в восьми матчах после зимнего перерыва и полная потеря контроля над ситуацией со стороны тренерского штаба, что подтвердил и сам Мусаев. Самое интересное, что клуб не собирался увольнять тренера. Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг после поражения южан от "Спартака" 1:6 в 21-м туре выдал Мусаеву полный кредит доверия: мол, даже если команда проиграет все оставшиеся матчи, перестановок все равно не будет.

"Спартак" обыграл "Ростов" в гостях впервые с 2013 года

За этим заявлением угадывается непонимание клуба, в каком направлении ему двигаться дальше. Кроме того, вероятно, Мусаев своей лояльностью абсолютно устраивал владельца "Краснодара" Сергея Галицкого, который, как известно, любит, когда с ним соглашаются. Любопытно, подойдет ли под этот критерий Виктор Гончаренко, совсем недавно ушедший из ЦСКА: говорят, что именно белорус - один из основных кандидатов на вакантный пост.

Статистика

"Ротор" - "Локомотив" - 0:2

Голы: Крыховяк, 21, Жемалетдинов, 79.

"Краснодар" - "Ахмат" - 0:5

Голы: Харин, 5, Семенов, 49, Бериша, 51, 68, Ионов, 90+3 - автогол.

"Рубин" - "Сочи" - 1:0

Гол: Кварацхелия, 71.

"Динамо" - "Уфа" - 4:0

Голы: Лесовой, 10, Тюкавин, 27, Нойштедтер, 52, Комличенко, 61 - пенальти.

"Урал" - "Арсенал" - 2:0

Голы: Погребняк, 13, Гаджимурадов, 85.

"Тамбов" - ЦСКА - 1:2

Голы: Архипов, 16 - пенальти - Влашич, 26 - пенальти, Рондон, 52 - пенальти.

"Ростов" - "Спартак" - 2:3

Голы: Маслов, 28 - автогол, Махатадзе, 32 - Мозес, 23, Соболев, 44, 57.