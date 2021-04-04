Московские команды никак не могут решить, кто же составит хоть какое-то подобие конкуренции "Зениту" в борьбе за победу в чемпионате России. До недавнего времени это лучше всего получалось у ЦСКА. Теперь ближе всего к питерцам подобрался "Спартак". Оживился и "Локомотив", одержавший вчера пятую победу подряд. Так что если не за первое место, то хотя бы за распределением еврокубковых путевок будет интересно понаблюдать.

"Спартаку" в этом туре предстоит тяжелый выезд в Ростов-на-Дону. На берегах Дона москвичи не побеждали с 8 декабря 2013 года, когда нынешний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин еще руководил "Спартаком". Более того, в рамках чемпионата столичный клуб уступил ростовчанам четыре последних матча из пяти, еще один раз была ничья. Примечательно, что для Тедеско это выезд в Ростов станет первым на посту главного тренера "Спартака", а обе домашние игры - в рамках 19-го тура прошлого сезона и 13-го тура текущего - остались за Карпиным.

Весеннюю часть первенства команды проводят по-разному. "Ростов" начал относительно неплохо, поделив очки с "Зенитом" и "Сочи". Затем случилось поражение от набравших ход "Химок" и победа над борющимся за выживание "Ротором". Сейчас у ростовчан 37 баллов, 5 очков отставание от еврокубковой зоны и восьмое место.

"Спартак" возобновил сезон домашним поражением от "Рубина", но продолжил впечатляющей победной серией над "Краснодаром", "Динамо" и "Уралом" с общим счетом 13:3. Оказать достойное сопротивление "красно-белым" смогли лишь соперники по московскому дерби. А вот "Краснодар" и "Урал" откровенно развалились, позволив сопернику делать, что угодно. Так "Спартак" оказался на втором месте и стал ближайшим преследователем "Зенита", отставая от Санкт-Петербурга на 4 очка.

Матч "Ростов" - "Спартак" начнется в 19:00 по Москве. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!