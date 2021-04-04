Тренеры "Краснодара" и "Уфы" ушли в отставку после крупных поражений

На выходных состоялись первые матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ) после паузы на игры национальных сборных. По итогам 24-го тура произошли сразу две громкие тренерские отставки: со своих постов ушли Мурад Мусаев ("Краснодар") и Рашид Рахимов ("Уфа").

Уход Мусаева из стана краснодарцев назревал давно. Об этом говорили в прошлом году, а в нынешнем, после провального возобновления сезона, стало ясно: специалист может не доработать до лета. Посудите сами: всего за месяц с небольшим "быки" вылетели из Лиги Европы, Кубка России и опустились на десятое место в Премьер-лиге. Команда провела во всех турнирах восемь матчей, потерпела в них шесть поражений, победив лишь однажды. И то был повержен "Тамбов", который едва не прекратил существование из-за финансовых проблем.

Уйти Мусаев хотел еще раньше - в начале марта, когда "Краснодар" крупно проиграл в гостях "Спартаку" (1:6). Однако никаких решений тогда принято не было, хотя было очевидно, что команда находится в разобранном состоянии. Возможно, Мурад Олегович остался, поскольку "быки" не определились на тот момент с его сменщиком.

К слову, после поражения от "Ахмата" (0:5) в 24-м туре Мусаев сам попросил отпустить его. "Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни", - говорится в заявлении на официальном сайте "Краснодара".

О том, что Мусаев собирается уходить в отставку, стало понятно из его комментариев сразу после матча, которые он дал в эфире телеканала "Матч Премьер".

Мурад Олегович, что сегодня произошло?

Мурад Мусаев: Подобное происходит с нами не впервые. Есть проблемы, связанные с психологией, с тем, что нет командного духа, единения. В простых ситуациях пропускаем мячи, усложняем себе жизнь с первых минут. Виноват в первую очередь тренер. Я за все это в ответе.

Выходит, речь не о футбольных причинах, не тактических, а, скорее, есть проблемы в раздевалке?

Мурад Мусаев: Возможно, проблема в головах. Уровень нашего мастерства достаточно высок.

Сейчас наверняка пойдут разговоры о назначении в "Краснодар" Виктора Гончаренко. Как к этому относитесь?

Мурад Мусаев: Нормально отношусь. Когда нет результата, первый, кто должен отвечать за это - тренер. То, что эти разговоры идут... Ну а как еще, если мы проигрываем с крупным счетом и находимся в таком месте в турнирной таблице? Об этих вопросах я должен поговорить с руководством. Больше мне сказать нечего.

"Краснодар" проиграл на своем поле "Ахмату" 0:5, а уфимцы пропустили четыре мяча от "Динамо"

Остается добавить, что Мусаев возглавил "Краснодар" в 2018 году. При нем клуб дважды завоевал бронзовые медали первенства России и дебютировал в основной сетке Лиги чемпионов. Вероятно, место Мусаева займет экс-рулевой ЦСКА Виктор Гончаренко.

Ушел в отставку и Рахимов. Он возглавил "Уфу" лишь в октябре прошлого года, но кардинально изменить ситуацию так и не сумел. Команда как была одной из худших в чемпионате, таковой и остается и сейчас: уфимцы идут на предпоследнем 15-м месте в таблице.

Как и Мусаев, Рахимов объявил о своем уходе сразу после проигранного матча. "Динамо" разгромило соперника 4:0, не оставив тому никаких шансов.

- Думаю, в такой ситуации надо встряхнуть команду, дать им какой-нибудь другой импульс. Может, что-то изменится. Я поговорю с руководством и скажу им о том, что в подобных случаях необходимо встряхнуть ребят. А как это сделать, ничего не поменяв? Значит, нужно что-то делать с тренером, - отметил Рашид Маматкулович на пресс-конференции.

Отдельно стоит заострить внимание на "Динамо". Москвичи выиграли в пяти из шести матчей после возобновления сезона и поднялись уже на четвертую строчку.

Продолжает стабильно побеждать "Локомотив". "Красно-зеленые" - лучшие в чемпионате этой весной. Команда выиграла во всех шести встречах после рестарта первенства и вплотную приблизилась к лидерам. В очередном туре подопечные Марко Николича обыграли на выезде "Ротор" со счетом 2:0. На данный момент в активе "железнодорожников" 42 очка, что на один балл меньше, чем у "Спартака", и на пять, чем у "Зенита". При этом у "красно-белых" и питерцев есть матчи в запасе: с "Ростовом" и "Химками" соответственно.

Добавим, что накануне в рамках 24-го тура Премьер-лиги состоялось три матча: "Урал" - "Арсенал", "Тамбов" - ЦСКА и "Ростов" - "Спартак".

Статистика

"Ротор" - "Локомотив" - 0:2

Голы: Крыховяк, 21, Жемалетдинов, 79.

"Краснодар" - "Ахмат" - 0:5

Голы: Харин, 5, Семенов, 49, Бериша, 51, 68, Ионов, 90+3 - автогол.

"Рубин" - "Сочи" - 1:0

Гол: Кварацхелия, 71.

"Динамо" - "Уфа" - 4:0

Голы: Лесовой, 10, Тюкавин, 27, Нойштедтер, 52, Комличенко, 61 - пен.