В Ростовской области на истязавших 8-летнюю девочку родителей возбудили дело

В Ростовской области следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Новошахтинска и ее супруга по подозрению в истязании восьмилетней дочери.

По версии следствия, 24-летняя женщина у себя дома систематически, на почве незначительных проступков, умышленно избивала ребенка. В экзекуциях участвовал и супруг. Взрослые также связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками, причиняя физическую боль.

"Малолетняя девочка помещена в медицинское учреждение. Ее мать и отчим задержаны и допрашиваются следователем об обстоятельствах произошедшего", - сообщили в СКР.

Следователем проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.