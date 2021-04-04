Биатлонистка Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России

Лариса Куклина стала победительницей гонки с общего старта на 12,5 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Второй финишировала Наталья Ушкина (с отставанием в 17.1 секунды), которая со следующего сезона намерена представлять Румынию. Наконец, третье место заняла Виктория Сливко (+34.6).

Напомним, что в субботу победу в мужском масс-старте на 15 км одержал Евгений Гараничев. Вторым стал Евгений Бабиков, третьим - Алексей Шевченко. Трое биатлонистов в конце гонки оторвались от преследователей и до самой финишной прямой боролись за первую строчку.