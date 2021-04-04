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04.04.2021 01:34
Рубрика: Общество

Свыше полумиллиарда данных пользователей Facebook попали в сеть

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. Об этом сообщил портал Business Insider.

Фото: gettyimages
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По данным издания, на форуме были выложены полные имена пользователей, их местонахождение, даты рождения, биографии, мобильные номера и в некоторых случаях адреса электронной почты. Эксперты предупредили, что сведения могут стать ценной информацией для киберпреступников, которые используют подобного рода записи для мошеннических схем. В ответ на запрос ТАСС, утечку данных в компании объяснили "временной уязвимостью, устраненной два года назад".

Ранее сообщалось, что Facebook разрешит пользователям монетизировать контент. Пользователи смогут получать доходы от рекламы в размещаемых ими материалах. Речь идет о коротких видеороликах. Соцсеть планирует позволить также размещать рекламу в сторис. К тестированию системы в компании обещали приступить в ближайшие недели.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook

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