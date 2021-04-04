Тедеско сравнил Соболева с Робертом Левандовски

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал игру Александра Соболева в матче 24-го тура против "Ростова" (3:2).

Соболев оформил дубль и приблизился в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги к Артему Дзюбе и Сердару Азмуну. В активе форварда "красно-белых" теперь 12 мячей, у игроков "Зенита" по 13.

"Саша хорош и будет еще лучше. Он молодой, постоянно работает над собой, стал лучше действовать корпусом при приеме мяча. Да, без него мы набрали определенное количество очков, но каждой команде нужен такой нападающий. Без него можно справиться, но это уже будет совсем другая игра. Та же "Бавария" без Левандовски и с ним - совершенно разная", - отметил Тедеско.

Добавим, что Соболев был признан лучшим игроком матча с "Ростовом".