В ЛНР мирный житель подорвался на украинском взрывном устройстве

Житель села Николаевка Луганской области подорвался на взрывном устройстве, сброшенном украинскими военными с беспилотника. Мужчина остался жив, но получил множественные осколочные ранения, его состояние врачи оценивают как среднетяжёлое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

В Луганской народной республике уточнили, что речь идёт о неустановленном взрывном устройстве, которое было сброшено на берег реки Северский Донец. Местных жителей, особенно в прифронтовой зоне, призывают быть особенно бдительными, если они находят подозрительные бесхозные предметы, и тут же звонить в МВД, МЧС или военную комендатуру ЛНР.

По данным народной милиции Луганска, только за два месяца на украинских минах подорвались 12 мирных жителей Донбасса. А на территории ДНР, в посёлке Александровка близ Енакиево, в результате удара беспилотника 3 апреля погиб ребёнок.