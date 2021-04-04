В МВД разработают законопроект по легализации мигрантов

МВД разрабатывает закон, позволяющий легализоваться находящимся в России мигрантам и лицам без гражданства. Об этом рассказали в пресс-центре ведомства.

Как пишет ТАСС, документ будет определять порядок и условия пребывания иностранцев и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. Предлагается закрепить возможность всех находящихся в России на дату вступления в силу нового закона урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени.

Сообщается также, что меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые - отменят. Отмечается, что разработка законопроекта проводится в рамках реформирования миграционного законодательства в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики.

Ранее в МВД рассказали, что регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательной для работы в России. Разработка законопроекта в ведомстве уже идет. В подготовке участвуют заинтересованные структуры, документ также обсуждается с экспертным и бизнес-сообществами.