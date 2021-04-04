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04.04.2021 14:27
Рубрика: Экономика

В России появится Единый реестр видов контроля

Текст: Евгений Гайва

Все существующие в России виды контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с описанием включат в Единый реестр, сообщили в правительстве России. Реестр заработает с 1 июля 2021 года. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: iStock
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Новый реестр создается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В реестре будет содержаться набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. Вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. Это поможет анализировать и принимать управленческие решения.

Кроме того, Единый реестр видов контроля позволит предотвратить технические ошибки и нарушения, связанные с внесением информации, которая противоречит нормативным актам.

Доступ к информации в сети Интернет получат предприниматели. Они смогут посмотреть подробное описание каждого вида контроля и узнать о периодичности проведения проверок бизнеса.

Ранее перейти на новые правила в работе контрольно-надзорных органов и усовершенствовать законодательство в этой сфере поручил президент России Владимир Путин. В 2020 году был принят новый закон о контрольно-надзорной деятельности. Его основные положения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

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