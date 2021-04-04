Звериный оскал капитализма: кто и как из автодилеров наживается на пандемии

Звонки от друзей и знакомых с просьбой помочь купить новую машину автожурналистам поступают регулярно. У "людей в теме", конечно же, есть знания, выходы, знакомства, лояльные отношения и прочие "бонусы", чтобы помочь с легким, простым и выгодным приобретением дорогостоящей вещи. Однако впервые за профессиональную деятельность участились звонки с просьбой не купить, а забрать выбранную машину из салона. Оказалось, что дилеры не продают имеющиеся в наличии авто без существенных доплат к официальному прайс-листу…

Откуда взялась неожиданная проблема, стало понятно довольно быстро. Первопричина - страх. Первыми пандемии испугались автопроизводители, сократившие объемы выпуска новых машин, чтобы не затоваривать склады. Понятно, что ориентировались они на собственный опыт 2014-2015 года, когда рынок обвалился вдвое, но в этот раз просчитать практически мгновенный отскок они не смогли - сыграл отложенный спрос.

Собственно, вторыми за сбереженные деньги предсказуемо испугались покупатели, как обычно, ринувшиеся в автосалоны сбрасывать наличку, как только был ослаблен карантин.

Ну а третьими в игру включились автодилеры, испугавшиеся упустить прибыль из-за недостатка товарных машин и ухода покупателей к конкурентам. И вот тут надо остановиться чуть поподробнее и вернуться на год назад к началу пандемии, когда принимались ограничительные меры.

Весной 2020 года объединение автодилеров устроило фактически истерику, написав несколько открытых писем на имя правительства РФ с требованием немедленно бросать все и спасать продавцов машин раздачей "вертолетных" денег и списанием долгов всем подряд без исключения за счет бюджетных средств. В ином случае было обещано банкротство до 30% дилерских предприятий, недоплата миллиардов в бюджет за счет налогов и увольнение тысяч сотрудников.

Правда, представители РОАД показательно забыли об одном маленьком факте: за два года до пандемии в 2018 году глава РОАД прямо говорил о том, что как раз около 30% дилеров находится в сложном экономическом положении по причине собственной финансовой несостоятельности и стратегических ошибок развития.

Проще говоря, профильное бизнес-объединение, воспользовавшись ситуацией, планировало компенсировать собственные неудачи упавшей из бюджета господдержкой под предлогом пандемийной катастрофы.

Кстати, государство выделило деньги на поддержку автобизнеса, включив его в список пострадавших отраслей, но закономерно выборочно и с рядом условий, не забыв хотя бы поверхностно отделить пострадавшие предприятия от проблемных.

По данным "АвтоБизнесРевю", в России в 2020 году из 3823 дилеров закрылось 240 автосалонов, из которых 45 принадлежало разорившемуся в Китае бренду Lifan, то есть по причине, не относящейся к пандемии. Судя по тому, что государственную помощь получили далеко не все, кто хотел ее получить, закрылись откровенные коммерческие "покойники", а итоговые потери авторитейла в России за карантинный год составили около 5%, что говорит о завышении масштаба проблемы в 6 раз!

Авторынок России за 2020 год в итоге просел всего на 9%. То есть, по факту, сними государство карантинные ограничения на один месяц раньше и у авторитейла были все шансы выйти по продажам машин на уровень 2019 года вообще без всякой помощи, только за счет отложенного спроса.

Поняв, что содрать с государства денег в нужном объеме не получилось, автобизнес приступил к плану "Б" - сдиранию денег с покупателей. Способствует этому сохраняющийся дефицит, поскольку по объективным и, кстати, субъективным причинам восстановить масштаб производства пока получается не у всех автобрендов.

Главным выгодоприобретателем оказался концерн Hyundai-Kia, дилеры которого, не стесняясь, в обязательные требования при покупке автомобиля вписывают заказ допоборудования на сотни тысяч рублей. Причина этого кроется в том, что корейский концерн построил в России не просто сборочный завод, а целый автономный производственный кластер, куда перенес и деятельность собственных поставщиков компонентов, заметно сократив зависимость от импорта запчастей. В результате дилеры Hyundai и Kia оказались одними из немногих, у кого в автосалонах есть автомобили в наличии, пусть и не во всех модификациях. А раз так, клиент за возможность получить машину здесь и сейчас должен доплатить.

Доплатить предлагается за обязательное дополнительное оборудование, на которое, в отличие от машины, дилер устанавливает абсолютно свободную цену, накручивая порой и 100, и 200%.

Результат такой деятельности - прибавка к цене машины в среднем около 10% от ее стоимости. За Kia Rio и Hyundai Solaris просят до 100 000 рублей сверху. За Rio X в салоне попросили сверху 120 тысяч рублей. На популярный кроссовер Sportage доплата составляет 200-250 тысяч рублей, ну а за флагманские вседорожники вроде Mohave и Palisade дилеры не стесняются заряжать и 400 тысяч сверху.

Профильные клубные форумы Hyundai и Kia усеяны гневными описаниями и "принт-скринами" договоров купли-продажи. Но, увы, сделать с этим ничего нельзя - по закону все легально, все в рамках рыночной экономики, о чем открыто говорят представители бизнеса.

На запрос в управляющую компанию, курирующую деятельность одной из крупнейших дилерских сетей России, нам ответили, что на коммерческую политику дилеров влиять они не в силах. Никаких требований к обязательной установке на автомобили Hyundai и Kia дополнительного оборудования нет. Дилеры, якобы, так регулируют загрузку склада, сохраняя запас машин с установленным оборудованием: мол, если не хотите или не можете доплатить за оборудование, пусть эти машины останутся для тех, кто сможет. Проще говоря, на такое поведение авторитейлеров "сверху" дан полный карт-бланш в лучших традициях бизнеса 90-х - обогащайтесь, сколько сможете.

Немного лучше обстоят дела у дилеров Renault. По крайней мере в подходе французской марки прослеживается какая-то человечность, судя по всему, благодаря соответствующей небогатой клиентуре. Продавцы открыто говорят, что в случае заключения сделки убирают с машин наценку (5-6% от прайса), но обязывают покупателя на эту сумму поставить все то же допоборудование, на котором и зарабатывают. А уже от представительства бренда получают компенсационные бонусы за выполнение плана по продажам. В результате получается, что клиент тратит на покупку Renault столько денег, сколько и было написано в прайс-листе. Просто эти деньги уже внутри себя дилер распределяет по-своему.

Из популярных брендов достаточно лояльная политика сегодня у дилеров компании Skoda. В одном из салонов нам рассказали, что никаких жестких требований к обязательной остановке доп.оборудования на продаваемые автомобили у них нет, но уточнили, что речь идет о складских запасах. А вот выставочные экземпляры из наличия, которые стоят в шоу-румах, обязательно обвешиваются дополнительным оборудованием как бы в рекламных целях, показать, что можно установить, и снимать его, конечно, никто уже не будет.

Зашли мы и к дилерам Peugeot-Citroen, которые вышесказанное выслушали с одновременной тоской и завистью. По словам представителей бренда, они готовы сами доплатить клиентам, чтобы те хотя бы просто пришли в автосалон, поскольку штучные продажи указанных марок держатся только за счет дефицитных коммерческих моделей и корпоративных клиентов.

Выводы

Как показало наше маленькое расследование, наглость и безнаказанность отдельных дилеров является следствием их избалованности… вниманием покупателей. В общем смысле какого-то страшного дефицита автомобилей и пустых шоу-румов на рынке нет - есть желание автовладельцев обладать конкретными популярными моделями конкретных популярных марок, чем и пользуются их продавцы, сдирая с желающих три шкуры.

Как бороться с этой ситуацией, перенаправляя ее в цивилизованное русло, пока непонятно. Теоретически, покупатели могли бы устроить бойкот дилерам, просто перестав покупать новые машины. Через месяц нулевых продаж кто-то задумается, через два - поймет, что надо что-то делать, а через три - дилеры взвоют, как взвыли во время локдауна. Но понятно, что это вряд ли возможно.