Звезда "Ворониных" Станислав Дужников госпитализирован с COVID

47-летний заслуженный артист России Станислав Дужников, Лёня из ситкома "Воронины", госпитализирован в Москве.

Как передает Mash, у актера диагностирована пневмония на фоне заболевания коронавирусом. Его состояние расценивается как средней тяжести.

Отмечено, что течение болезни осложняется хроническими заболеваниями пациента - гипертонией, панкреатитом и бронхитом.

Дужников родился в 1973 году в Саранске. Еще в школе дебютировал на сцене. На экранах - с 90-х: Толя Бомба в "ДМБ", Свиньин в "Даун Хаусе", "Дальнобойщики", "Каменская", "Теория запоя", "Турецкий гамбит", "Угрюм-река", "Ивановы-Ивановы".