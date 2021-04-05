Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Овечкин забросил шайбу в победном для его команды матче против "Нью-Джерси" (5:4), которая стала для него 725-й в карьере в "регулярках" НХЛ, и отдал две результативные передачи. Всего в активе Овечкина 34 очка (19 шайб + 15 передач) в нынешнем чемпионате.

"У соперника было много шансов забить, но я думаю, что Самсонова было сегодня не остановить. Это он подарил нам победу. Мы отреагировали, когда они забросили шайбу, перегруппировались, затем вышли вперед со счетом 3:1 и снова позволили "Нью-Джерси" вернуться в игру. Но, как я уже сказал, Сэмми был очень хорош", - прокомментировал Овечкин игру.

Первой звездой дня признали защитника "Аризоны" Джейкоба Чичрана, оформившего хет-трик в игре против "Анахайма" (3:2, в овертайме). А тройку лучших замкнул голкипер "Каролины" Петр Мразек. В первом матче после травмы вратарь не пропустил ни одной шайбы, а его команда победила "Даллас" со счетом 1:0.