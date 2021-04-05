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Рубрика: Экономика

АТОР: Туры с кэшбеком могут быть распроданы до конца апреля

Текст: Евгений Гайва
Выделенных средств на третий этап программы туристического кешбэка может хватить только до середины апреля из-за ажиотажного спроса на туры по России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Как указывают в отраслевом объединении со ссылкой на участников рынка, продажи во время третьего этапа кешбэка выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а темпы продаж заметно опережают предыдущие два этапа. В результате, выделенная субсидия может быть выбрана уже к концу апреля.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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В лидерах спроса Сочи, Крым, Анапа, Кавказские Минеральные Воды, Калининград, Алтай, Карелия. Также третий этап акции существенно простимулировал спрос на экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Казань и на Северный Кавказ.

Представители туриндустрии надеются на увеличение финансирования программы.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая 30 марта на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое провел президент России Владимир Путин, рассказала, что только за период с 18 по 30 марта объем продаж туров с кешбэком составил почти 4 млрд рублей.

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