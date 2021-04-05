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Что предложит фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

Журнал
    05.04.2021, 16:15
Текст:   Козьма Лоханкин
С 7 по 11 апреля в российской столице пройдёт фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. Картины будут демонстрироваться в кинотеатре "Октябрь" и Третьяковской галерее.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стартует мероприятие показом ленты "Если бы..." о детях буржуазной мамы, гостящих у отца-нонконформиста.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Майор Гром", девяностые, детский фэнтезийный трэш

В четверг вниманию зрителей предложат три разных ленты - "В поисках негрони" о создании знаменитого коктейля, триллер "Аня" про вездесущую русскую мафию и криминальная комедия "Любовь и пуля", реализованная в неожиданном формате мюзикла.

9 апреля - четыре фильма: духоподъёмная драма "Стеклянный мальчик" о ребёнке с гемофилией, альманах из трёх короткометражек "Трилогия трансцендентности", документалка Джона Туртурро о неаполитанской музыке "Страсть" и уже знакомая нам "Аня".

Целых семь фильмов покажут 9 апреля. Это вышеупомянутые "Страсть", "Если бы..." и "Любовь и пуля", а также: драма мальчике с синдромом Дауна "Мой брат - супергерой!", недавно шедшая в российском прокате, комедия об иммигранте "Лёгкая жизнь", новая экранизация "Татарской пустыни" Дино Буццати, документалка "Мир Маддалены Систо".

Восемь показов намечены на последний день смотра: "Мой брат - супергерой!", "Мир Маддалены Систо", "Трилогия трансцендентности", "Стеклянный мальчик", "В поисках негрони", "Лёгкая жизнь" (плюс две короткометражки - "Это не я" и "На её месте") и "Если бы..."

Расписание показов - на сайте организаторов.

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