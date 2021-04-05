Что предложит фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

С 7 по 11 апреля в российской столице пройдёт фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. Картины будут демонстрироваться в кинотеатре "Октябрь" и Третьяковской галерее.

Стартует мероприятие показом ленты "Если бы..." о детях буржуазной мамы, гостящих у отца-нонконформиста.

В четверг вниманию зрителей предложат три разных ленты - "В поисках негрони" о создании знаменитого коктейля, триллер "Аня" про вездесущую русскую мафию и криминальная комедия "Любовь и пуля", реализованная в неожиданном формате мюзикла.

9 апреля - четыре фильма: духоподъёмная драма "Стеклянный мальчик" о ребёнке с гемофилией, альманах из трёх короткометражек "Трилогия трансцендентности", документалка Джона Туртурро о неаполитанской музыке "Страсть" и уже знакомая нам "Аня".

Целых семь фильмов покажут 9 апреля. Это вышеупомянутые "Страсть", "Если бы..." и "Любовь и пуля", а также: драма мальчике с синдромом Дауна "Мой брат - супергерой!", недавно шедшая в российском прокате, комедия об иммигранте "Лёгкая жизнь", новая экранизация "Татарской пустыни" Дино Буццати, документалка "Мир Маддалены Систо".

Восемь показов намечены на последний день смотра: "Мой брат - супергерой!", "Мир Маддалены Систо", "Трилогия трансцендентности", "Стеклянный мальчик", "В поисках негрони", "Лёгкая жизнь" (плюс две короткометражки - "Это не я" и "На её месте") и "Если бы..."

Расписание показов - на сайте организаторов.