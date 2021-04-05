Дата отчета правительства в Думе предварительно согласована на 12 мая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин согласовали дату проведения отчета кабинета министров перед парламентариями - на 12 мая. Окончательно решение будет утверждено на пленарном заседании 6 апреля.

Об этом сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков, слова которого приводит думская пресс-служба. "Эта дата устраивает и Государственную думу, и правительство. Мы рассмотрим этот вопрос завтра на пленарном заседании", - заявил он.

Ранее стало известно, что правительство России обратилось в Госдуму с просьбой о переносе даты отчета.

Володин после этого заявил в своем Telegram-канале, что в ГД не собираются отодвигать ее далеко. То, что выбор падет на 12 мая, по его словам, позволит обсуждению пройти сразу после того, как депутаты вернутся из своих избирательных округов.

Кроме того, Александр Жуков сообщил, что ГД рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры омбудсмена на заседании 22 апреля.