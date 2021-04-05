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Эксперимент на МКС показал возможность зарождения жизни в космосе

Российские ученые заявили о теоретической возможности занесения жизни на Землю из космоса. Это, по словам заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Соловьева, показал эксперимент "Тест", проводимый на борту Международной космической станции (МКС).

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"В условиях длительного космического полета сохраняют свою жизнеспособность не только микроорганизмы, но и семена высших растений, личинки комара, яйца ракообразных", цитирует ученого "Интерфакс". Причем они сохраняются также на кометах или метеоритах, которые, падая на землю, и могли оказаться "переносчиками" живых микроорганизмов.

А раз так, то теория посева метеоритами вполне может быть жизнеспособна. Хотя у нее есть противники.

Космический эксперимент "Тест" проводится российскими космонавтами на борту МКС с 2010 года. Во время выходов в открытый космос они проводят отбор проб веществ, оседающих на внешней поверхности станции на высоте 400 км над поверхностью Земли во время полета, а затем делают химический и микробиологический анализ.

В частности, так были обнаружены жизнеспособные споры и фрагменты ДНК микроорганизмов, устойчивые к неблагоприятным факторам космоса, а также ДНК растительных геномов, архебактерий и грибов.

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