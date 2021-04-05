Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью Гендлина

Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью известного спортивного комментатора Владимира Гендлина. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

Гендлин умер на 85-м году жизни из-за пневмонии. По словам Щекутьева, смерть Гендлина - невосполнимая утрата для боксерского сообщества. "Голос Владимира Ильича неразрывно связан с нашим видом спорта. Мы всегда будем помнить его потрясающую работу. Он внес огромный вклад в культуру профессионального бокса. Федерация бокса России скорбит вместе со всей страной", - заявил Щекутьев.

Гендлин являлся мастером спорта по боксу. Он провел 51 поединок на любительском ринге и одержал 50 побед. Владимир Ильич занимал пост генерального менеджера Союза боксеров России, а также был двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" (2003, 2009). На съезде Всемирного боксерского союза в 1995 году передача Гендлина "Большой ринг" была признана лучшей программой о боксе.