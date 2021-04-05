Ford создает двигатель по технологии из СССР. Потратят 10 млн долларов

Компания Ford, как пишет издание Motor Trend, увлечённо работает над форкамерным двигателем, основные принципы работы которого были разработаны инженерами ГАЗ ещё в конце 50-х годов. Инвестиции в проект составят 10 миллионов долларов.

Специалисты Ford изучают возможность применения форкамерно-факельного зажигания на моторе семейства EcoBoost: V6 объёмом 3.5 литра. В теории внедрение новой технологии должно уменьшить расход топлива на 23% и снизить вес двигателя на 15%.

Форкамерные двигатели имеют специальную полость в головке блока цилиндров, сообщающуюся с основной полостью камеры сгорания несколькими каналами. Воспламенение происходит в форкамере: в ней содержится обогащённая воздухом смесь (именно поэтому она называется также вихрекамерой), для воспламенения которой достаточно искры от обычной свечи зажигания.

Через каналы горючая смесь факелом "вырывается" в основную камеру, и её температуры достаточно для активации более бедного состава, находящегося в ней. Таким образом, двигатель не только работает эффективнее в плане сжигания топлива и количества производимых вредных веществ, но и изнашивается менее интенсивно: за счёт плавного нарастания давления сокращаются ударные нагрузки на детали цилиндро-поршневой группы.

Форкамерный двигатель ГАЗ-4022.10 устанавливался с завода на ГАЗ-3102, встречались также модели с индексами 31029 и 24, оснащённые этим двигателем. Серийно мотор выпускался с 1981 по 1992 годы на ЗМЗ, пик производства пришёлся на 1986 год, когда было изготовлено около четырёх тысяч единиц двигателя.