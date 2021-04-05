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05.04.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Ford создает двигатель по технологии из СССР. Потратят 10 млн долларов

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Компания Ford, как пишет издание Motor Trend, увлечённо работает над форкамерным двигателем, основные принципы работы которого были разработаны инженерами ГАЗ ещё в конце 50-х годов. Инвестиции в проект составят 10 миллионов долларов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Специалисты Ford изучают возможность применения форкамерно-факельного зажигания на моторе семейства EcoBoost: V6 объёмом 3.5 литра. В теории внедрение новой технологии должно уменьшить расход топлива на 23% и снизить вес двигателя на 15%.

Форкамерные двигатели имеют специальную полость в головке блока цилиндров, сообщающуюся с основной полостью камеры сгорания несколькими каналами. Воспламенение происходит в форкамере: в ней содержится обогащённая воздухом смесь (именно поэтому она называется также вихрекамерой), для воспламенения которой достаточно искры от обычной свечи зажигания.

Через каналы горючая смесь факелом "вырывается" в основную камеру, и её температуры достаточно для активации более бедного состава, находящегося в ней. Таким образом, двигатель не только работает эффективнее в плане сжигания топлива и количества производимых вредных веществ, но и изнашивается менее интенсивно: за счёт плавного нарастания давления сокращаются ударные нагрузки на детали цилиндро-поршневой группы.

Форкамерный двигатель ГАЗ-4022.10 устанавливался с завода на ГАЗ-3102, встречались также модели с индексами 31029 и 24, оснащённые этим двигателем. Серийно мотор выпускался с 1981 по 1992 годы на ЗМЗ, пик производства пришёлся на 1986 год, когда было изготовлено около четырёх тысяч единиц двигателя.

#Ford