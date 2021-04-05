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Рубрика: Власть

Генконсульство: Среди задержанных в Дубае девушек россиянок нет

Текст: Алексей Чуриков

В Генеральном консульстве России в ОАЭ заявили, что среди группы из 40 человек, задержанных местной полицией "за непристойное поведение", россиянок нет. Об этом сотрудник дипломатической миссии рассказал ТАСС, уточнив, что среди них все-таки присутствует один гражданин РФ, находившийся на месте во время съемок.

Фото: REUTERS
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Напомним, полиция города-курорта Дубай задержала группу из 40 человек, преимущественно девушек, за фотосессию в обнаженном виде, которая проходила на балконе местной гостиницы Dubai Marina. Правоохранители получили ориентировку на нарушителей от очевидца, снявшего на камеру это мероприятие из соседнего здания. По первоначальной информации от Генконсульства, среди задержанных могли находится 8 граждан России.

В своем аккаунте в Twitter полиция Дубая сообщила, что девушки и организатор были задержаны за неподобающее поведение, "не отражающее ценностей и этики эмиратского общества". По местным законам их ожидает суровое наказание. Участницам грозит до 6 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 1,4 тысяч долларов (около 106 тысяч рублей), а организатору - 1,5 года тюрьмы и 14 тысяч долларов (более 1 миллиона рублей) в виде штрафа.

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