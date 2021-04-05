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05.04.2021 10:33
Рубрика: Экономика

Гинцбург рассказал самый смешной миф про "Спутник V"

Текст: Василий Кошкин

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самом смешном, на его взгляд, мифе, который распространяется на Западе про российскую вакцину "Спутник V".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca", - заявил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Ранее Гинцбург заявил, что Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок, боясь конкуренции. По словам ученого, высокая эффективность российской вакцины сможет "немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя".

В декабре прошлого года Центр Гамалеи, компания AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения компонентов "Спутник V" и AZD1222.

В РФПИ отмечали, что благодаря комбинации западная компания смогла повысить эффективность своей вакцины.

Сейчас вакцина "Спутник V" одобрена в 59 странах с общим населением свыше полутора миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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