Гинцбург: ЕС не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции

Евросоюз не спешит пускать на свой рынок российскую вакцину от коронавируса из-за опасений, что "Спутник V" может составить серьезную конкуренцию препаратам, которые сейчас применяются в ЕС. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил о высоких потребительских свойствах российского препарата. "Он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя", - высказал свое мнение академик.

Напомним, "Спутник V" был зарегистрирован в России еще в августе 2020 года. Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Пострегистрационные испытания препарата завершатся в июне.

Ранее лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал власти страны за нежелание покупать российскую вакцину. "Ее используют 57 стран, а мы, французы, ждем этикетки Еврокомиссии. Это вопиющая ошибка", - цитирует политика РИА Новости.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что готов купить "Спутник V" без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств. А канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что переговоры о контракте - на финишной прямой. "Я определенно выступаю за то, чтобы мы купили эту вакцину", - подчеркнул он.